بالفيديو..(حميدتي) رفضنا هبوط طائرة وزير الخارجية القطري في الخرطوم لأن زيارته كانت مفاجئة

قال نائب رئيس المجلس السيادي السوداني، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، إن المجلس العسكري رفض زيارة وزير خارجية قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لعدم إبلاغه بالزيارة مسبقا.

وكشف حميدتي أن المجلس قرر عدم استقبال وزير الخارجية القطري عقب الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع عمر حسن البشير.

وقال حميدتي، وهو قائد أيضا لقوات الدعم السريع في السودان، إن سبب رفض زيارة وزير الخارجية القطري إلى الخرطوم، هو أن الزيارة كانت مفاجئة ومن دون التنسيق المسبق والاستئذان من المجلس العسكري، ما دفع المجلس إلى “رفض هبوط الطائرة، لأنه لم يبلغنا أحد بها، أبلغونا وطائرته في الجو”.

Advertisements

وكان وزير الخارجية القطري ينوي زيارة الخرطوم في أبريل العام الماضي، بعد أيام قليلة من عزل المجلس العسكري للبشير.

ووصف ما حدث بمؤامرة من داخل المجلس العسكري، قُصد بها الوقيعة مع قطر.

قال إن أعضاء من المجلس اتصلوا بالقطريين ورتبوا زيارة وزير خارجية قطر، دون إخطار أعضاء المجلس الآخرين، ثم دعوهم لرفض استقباله بحجة أنه أتى بلا تنسيق مُسبق!

الخرطوم(أخبار الخليج 365)