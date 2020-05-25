غياب الحسم يجعل المخابز تعود لتلاعبها

خاص الخليج 365:

قبل مدة تم تعديل سعر الرغيف وتحدثت الجهات المختصة عن التوصل لاتفاق مع اتحاد المخابز فى ولاية الخرطوم على رفع قيمة قطعة الخبز الى 2 جنيه على ان يكون وزنها ضعف أو اقل من الضعف قليلا للرغيفة التى كانت تباع بجنيه ، وقبل الناس الأمر مع انه لم يكن منصفا لهم كمستهلكين ، واعتبر اصحاب المخابز ان الاتفاق الجديد مجز لهم وانهم سيوفرون الخبز بالوزن الجديد ، ولم تمر أيام حتى بدأت بعض المخابز فى التلاعب وانقاص وزن الرغيف ، وجاء النقص قليلا وكانوا ينقصون (بتعبير السوق يتم قرص الرغيفة أى يتم انقاص وزنها) ثم يعودون للوزن الجديد أو قريبا منه ، وكانهم يمارسون عملية جس نبض للناس ويريدون معرفة ردة فعلهم وهل يتم احتجاج وتصعيد فى وجههم فيضطروا للالتزام بالوزن المتفق عليه ام ان الناس ستمرر لهم تلاعبهم وهذا يجعلهم بعد فترة يعيدون عملية جس النبض من جديد ، وفى الحقيقة كانت هناك بعض المخابز قد تعرضت لمحاكمات قاسية بسبب تلاعبها فى وزن الخبز وانزلت باصحابها احكام رادعة لكن كانت هذه الملاحقات للمخالفين محدودة جدا اذ قيل انها اقتصرت على مخبز أو إثنين فى أمدرمان وآخر فى شرق النيل ، وظن الناس ان هذه الاحكام ستردع المخالفين لكن ذلك لم يحدث اذ ان الناس أصلا وبعدم مطالبتهم بحقهم وعملهم على الاحتجاج قد اعطوا اصحاب المخابز الفرصة ان يمارسوا التلاعب من جديد (ويقرصوا العيشة الى الحد الذى جعل النقص فى وزن الرغيفة واضحا جدا ولايحتاج الى دقة ملاحظة) ، وهاهى عدد من المخابز فى مناطق مختلفة من ولاية الخرطوم تنقص وزن الخبز بشكل كبير حتى ان الرغيفة اقتربت جدا من وزنها قبل التعديل ، كل هذا يحدث فى غياب تام عن الرقابة الرسمية والناس بطبعهم لايطالبون بحقوقهم ولا يحتجون ، وهنا يبرز دور لجان المقاومة فى الاحياء والمطلوب منهم ان يقفوا على اوزان الرغيف فان مجرد تفعيل هذه الرقابة ستخيف اصحاب المخابز وتجعلهم يتخلوا عن جشعهم وسرقتهم فهل تنشط لجان المقاومة فى هذا الأمر ؟ نتمنى ذلك ، وهو امر ليس صعبا على هؤلاء الشباب لو التفتوا إليه وقرروا القيام به والا فان المخابز ستعود لتلاعبها فى غياب الرقابة والحسم