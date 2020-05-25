بئس العيد عيدك يابرهان

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

من غير تفويض أقدم الفريق البرهان على ارتكاب خطيئة كبرى كفيلة لوحدها بالاطاحة به الا وهى عقده #لقاء_العار فى اوغندا مع الجزار المجرم نتنياهو احد ابرز الشخصيات الارهابية فى عالمنا اليوم ، ونتذكر جميعا كيف ان البرهان ارتبك بداية الامر لما خذله رئيس وزراء العدو وأعلن عن اللقاء الذى اراده البرهان سريا وإن لايتم كشف خبره بهذه السرعة لكنها طريقة نتنياهو وعموم الصهاينة الذين لايهمهم ظرف الطرف الاخر وانما يوظفون كل شيئ للحصول على مبتغاهم ، وقد كان اذ تم الاعلان من جانب الصهاينة عن اللقاء وشعر البرهان ان امره بات مفضوحا ومع انه حاول فى البداية ان يراوغ قليلا ويقتل الموضوع لكن الرفض الكبير والواضح من الكثيرين لخطوته الخيانية دفعته للمكابرة وذهب يستقوى بالجيش فى خطوة غير سليمة قانونيا .

كان الفريق البرهان يعول على مناصرة امريكا له وإن مشاكل حكومته الكثيرة سوف تحل بمجرد الانتهاء من هذا اللقاء أو على اكثر تقدير بعد ان سمح للطيران المتجه من و الى فلسطين المحتلة ان يعبر الأجواء السودانية ولم يلبث ان وافق على تحليق طائرات شركة العال وغيرها من الشركات الاسرائيلية بالتحليق فى اجوائنا ومع ذلك عاد بالخيبة والخسران ، فامريكا ليست فقط لاتخفف من ضغوطها على الخرطوم وانما تزيد من ضغطها ويتم فرض المزيد من الأموال التى يطلب منا سدادها مع ان الحكومة دفعت من قبل لكن واشنطون تريد المزيد ونهمها لاينتهى فنسمع عن اتصال بين البرهان وولى العهد السعودى عسى ان يتوسط له عند الأمريكان وكأن خطوة لقائه بنتنياهو ليست كافية لتمرير مايريد ، وجاء العيد وقرأنا فى الاخبار عن اتصال هاتفى جرى بين البرهان ونتنياهو وإن الاخير أقدم على ذلك للمعايدة وكأن الرجل اهل لأن يبارك العيد او تتم تهنئته بشيئ.

ونقرأ فى الاخبار ان نتنياهو قد قال انه

قد أجرى مكالمة هاتفية مع الفريق عبدالفتاح البرهان ، وقال نتنياهو ‏تحدثت هاتفيا خلال اليومين الأخيرين مع رئيسي السودان وتشاد وعايدتهما بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وتحدثت معهما عن مواصلة تعزيز علاقات بلديهما مع إسرائيل ، واضاف هناك دول إسلامية أخرى ستقيم علاقات جيدة مع إسرائيل حسب ما كشف موقع عاجل نيوز الإخباري.

هذا هو نتنياهو الذى يريد الاستثمار فى هذه الامور خدمة لدولته العنصرية المحتلة لاراضى الشعب الفلسطينى ، وهاهو الفريق البرهان مع ارتكابه للخطيئة الكبرى ولقاءه الجزار القاتل يعيد خطاه ويتواصل مع المجرم فى العيد ، ونقول للرئيس بئس الفعل فعلك وبئس العيد عيدك يابرهان