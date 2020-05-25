حماية الجيش الأبيض واجب المجتمع ككل

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

غريب امر بعض الناس وهم يتصرفون بما لايرضاه الشرع ولا المنطق ولا الخلق السليم ، غريب امر هؤلاء الذين يعتدون على الاطباء والعاملين فى الحقل الصحى بشكل عام ويرتكبون هذه الجرائم المنكرة والتصرفات الخرقاء ، ولاندرى أين تذهب عقول هؤلاء المعتدين وهم يتجردون من انسانيتهم واخلاقهم ورجولتهم ويمارسون البلطجة ويعتدون على جيشنا الأبيض وهو يقود خط الدفاع الاول فى مقدمة الصف لمجابهة هذا الوباء الخطير القاتل , وحتى بافتراض ان الاوضاع عادية وليس بالبلد وباء فإن الاعتداء على الاطباء وعموم العاملين فى الحقل الصحى امر مرفوض ومستنكر ومدان ويكشف عن نفسية مريضة للمعتدى ويوجب المواجهة الحاسمة والحازمة والوقوف بوجه هؤلاء المتفلتين الذين لايمثلون باى حال من الأحوال جموع هذا الشعب المعترف للاطباء ومن يعاونهم بالفضل ويعرفون أنهم يستحقون الشكر والتقدير لا العدوان وانكار الجميل .

ان ماحدث بمدينة أمدرمان وفى المستشفى حيث يفترض ان يعم الهدوء والامان ،ماحدث يفترض ان يدعو الجهات المختصة الى إعادة النظر فى دخول مرافقى المرضى الى اماكن عمل الاطباء ، وهذا يقتضى توفير قوة مسلحة فى أى مستشفى تفتش الداخلين

بشكل دقيق وتفصيلى وتمنع دخول المرافقين إلا بحدود ما تتطلبه حالة المريض وبقرار من الطبيب المعالج على ان يكون هناك تيم حراسة ثابت فى مواقع عمل الاطباء داخل الحوادث وفى عياداتهم ، ووجود هذه القوة الرسمية المسلحة يهدف لحماية الكوادر الطبية من الاعتداءات وتوفير الامن بالمستشفيات وردع للعصابات المجرمة والاشخاص المتفلتين وهذا واجب الدولة فى المقام الاول وايضا واجب الناس الذين عليهم الدفاع عن الكوادر الطبية حيث كانوا ومنع الاعتداء عليهم والقبض على المعتدين وتسليمهم للشرطة

ونقول ان حماية الجيش الأبيض مسؤولية المجتمع ككل وليس الاجهزة الأمنية فحسب.