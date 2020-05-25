عيد محاط بالازمات والمشاكل من كل جانب

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

مع استقبال عيد الفطر المبارك تعيش بلادنا وضعا استثنائيا فى كل شيئ ، فلا الازمة السياسية تم حلها ، ولا الازمة الاقتصادية تم تجاوزها ، ولا الازمة الصحية أفضل حالا من غيرها واعداد المرضى فى ازدياد والخدمات فى اسوأ حالاتها ، كل هذا يحدث والامور تمضى من سيئ الى اسوأ والناس فى ضنك من العيش وبؤس من الحياة ومعاناة مستمرة ما اتقطعت بل تزيد كل صباح.

ويأتى العيد اليوم متزامنا مع الذكرى الأولى لمجزرة اعتصام القيادة والعنف والقسوة المفرطة التى لازمت الحدث مما نتج عنها الاعداد الكبرى من الشهداء والجرحى والمفقودين الذين انضموا الى قائمة التضحيات التى قدمها هذا الشعب الصابر فى سبيل تحقيق طموحاته والانتصار لثورته الظافرة.

وهاهو عام كامل قد مر على هذه الجريمة البشعة والكبيرة ومازال الشعب ينتظر تحديد الجناة لتقديمهم الى المحاكمة قصاصا للشهداء ومواساة لاهلهم الذين يؤلمهم ان لا يتم حتى الان تحديد مرتكبى الجرم فى خطوة يخشى الكثيرون ان تكون تسويفا يهدف الى تضييع الوقت لمعالجة القضية بحيث يفلت الجناة من العقوبة أو على الاقل تقديم اقل عدد ممكن منهم للمساءلة واخراج كل من يمكن اخراجه وابعاده من دائرة الاتهام ان امكن ذلك .

ويأتى العيد وسياسات الحكومة الاقتصادية الفاشلة تعمق الازمات وتزيد معاناة الناس والحكومة ماضية فى طريقها لايهمها وضع الشعب ولا الضغط المتزايد عليه ولا تفكر فى غير وضعها الداخلى ، اما حاضنتها السياسية (قوى إعلان الحرية والتغيير) فالتشاكس هو الحاكم عليها واراء مكوناتها فى بعضهم بعضهم تحول بينهم وبين الانجاز ، والشعب ينظر اليهم باسف وهم غير مهتمين به وانما فقط مشغولين بصراعاتهم على المكاسب فى وضع ابعد مايكون عن حكومة جاءت على اعتاب هذه الثورة العظيمة.

يأتى هذا العيد والازمات والمشاكل تحيط ببلادنا واهلها من كل جانب ، ولاشك ان الحكومة مسؤولة بشكل مباشر عن أغلب هذه المشاكل ان لم تكن كلها ، ولابد ان يعمل السيد رئيس الوزراء على علاج هذه القضايا فورا فالوضع لايحتمل التأخير وهو غير معذور ان ظل كما هو الان من دون أى خطوات فعالة للعلاج .