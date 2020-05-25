زمن القدس .. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

فى الوقت الذى يتكالب فيه اعداء الامة والمنبطحين من بنيها يهجمون على القدس بهدف طمس هويتها وتصفية القضية الفلسطينية وازاحتها من اهتمام الامة ، فى هذا الوقت الذى يجتهد فيه الارهابى ترامب

والمجرم نتنياهو والاذلاء من بنى جلدتنا على سرقة القدس بتمرير صفقتهم المشؤومة ، فى هذا الزمن الحرج تنتصر الجماهير المحبة للقدس الرافضة للصلف الصهيو امريكى المتفاعلة وبقوة يوما بعد يوم مع نداء الامام الخمينى التاريخى باعتبار الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك يوما عالميا للقدس ابرازا لمظلوميتها وابقاء لها حاضرة فى الوجدان واصطفافا ضد العدو الغاصب والمتآمرين معه سواء بالوقوف العلنى المباشر أو حتى تلك المواقف الغير مباشرة كما حاول البعض تثبيتها وتكريس التطبيع مع العدو من خلال هذه الاعمال الفنية المفضوحة والمسلسلات السيئة التى بثتها بعض الشاشات العربية فى الشهر الفضيل لتمرير اجندة التطبيع والمطبعين ، أو كما حاول البعض من خلال الرياضة عسى ان يجعلوا من التواصل مع العدو الغاصب امرا معتادا ، لكن هبة الجماهير ووعيها فوت الفرصة على المطبعين والحمد لله أصبحت الجماهير فى كل عام اكثر وعيا بمؤامرات الاعداء ، وفى يوم القدس كانت الجماهير حاضرة لتقول للعالم أجمع انه زمن القدس وزمن النصر وزمن المقاومة لازمن الانبطاح والتطبيع والذل والهوان .

العديد من الجماهير أصبحت اليوم تقول بوضوح إن الموقف من القدس وعموم القضية الفلسطينية موقف عقائدي ديني شرعي اخلاقي انساني غير قابل للتبديل ، ومخطئ من يراهن انه من خلال الحروب العسكرية او الامنية او التجويع او اي شيء آخر انه يمكن ان يغير هذا الموقف ، وليعلم من يظن ذلك انه واهم ومشتبه.

فى زمن القدس تسقط الجماهير الواعية رهان العدو وتحبط كل مؤامراته وتلتف حول قضيتها ومدينتها وتثبت انه لاخيار سوى المقاومة وانها فقط طريق التحرير والنصر ،

والمقاومة بكل اشكالها – العسكرية والسياسية والثقافية والاقتصادية وكل مايخطر فى البال من وسائل – هي وحدها السبيل لتحرير الأرض والمقدسات واستعادة الحقوق وكل الطرق الاخرى ليست الا مضيعة للوقت .