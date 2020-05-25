اصابة عبدالمحمود ابو بفيروس كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن مولانا الدكتور عبدالمحمود أبو إبراهيم الأمين العام لهيئة شؤون الأنصار، اصابته بفايروس كورونا المستجد .

وقال مولانا أبو على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :”أعتذر لكل من قابلته من يوم ٢٦ رمضان وحتى يوم العيد فقد ثبت أني أصبت بفيروس كورونا وأنا أجهل ذلك، كل أملي ألا أكون قد نقلت الفيروس لأحد من الناس، فهذا يؤلمني أكثر من إصابتي”.

وأضاف الأمين العام لهيئة شؤون الأنصار : “أما ما قدره الله لي من إصابة فأنا راض بقضاء الله وحكمه، وأسأله اللطف بي وبأسرتي وبكل من أصيب؛ وأقول كما قال نبي الله أيوب عليه السلام رب ” أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ “.

وتابع : “أكرر اعتذاري وأرفع أكف الضراعة إلى الله أن يغفر لي إن كنت قد نقلت الأذى لأحد دون علم ولا قصد؛ وأسأل الله أن يحميكم جميعا من الوباء”.