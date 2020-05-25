شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أكد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” الأحد، أنه لا توجد أي خلافات بين السودان وقطر.
وقال حميدتي، في مقابلة مع قناة “سودانية 24″، إن وزير الخارجية القطري وصل الخرطوم بعد التغيير الذي جرى في أبريل/ نيسان 2019، دون علم المجلس العسكري، ولذا رفضنا استقباله.
وأشار قائد قوات الدعم السريع إلى أن “جهات ما أرادت إحراج المجلس العسكري بحضور الوزير القطري دون علم المجلس”.
كانت هذه تفاصيل خبر حميدتي: لا توجد أي خلافات بين السودان وقطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.