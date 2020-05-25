حميدتي: لا توجد أي خلافات بين السودان وقطر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” الأحد، أنه لا توجد أي خلافات بين السودان وقطر.

وقال حميدتي، في مقابلة مع قناة “سودانية 24″، إن وزير الخارجية القطري وصل الخرطوم بعد التغيير الذي جرى في أبريل/ نيسان 2019، دون علم المجلس العسكري، ولذا رفضنا استقباله.

وأشار قائد قوات الدعم السريع إلى أن “جهات ما أرادت إحراج المجلس العسكري بحضور الوزير القطري دون علم المجلس”.