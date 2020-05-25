والي الشمالية يؤكد نجاح الموسم الزراعي بالولاية

الخليج 365 :

اكد اللواء الركن محمد محمد الحسن الساعوري والي الولاية الشمالية المكلف نجاح الموسم الزراعي الشتوي بالولاية، واشاد في تصريحات صحفية بقرار رئيس الوزراء الذي وجه البنك الزراعي باستلام محصول القمح من المزارعين.

كما اشاد بتوجيه رئيس الوزراء بتسليم القمح المنتج بالولاية الشمالية لمطاحن الفردوس بدنقلا والذي سيوفر الكثير من الاموال ويسهم في توفير الدقيق للمحليات، واشار الي ان اجهزة الولاية تقوم هذه الايام بحصر الكميات المنتجة من القمح بالولاية، وقال الساعوري ان تدخل رئيس الوزراء وتوجيهه للبنك الزراعي لاستلام المحصول في مناطق الانتاج قلل من احجام المزارعين وممانعتهم من تسليم الانتاج، مشيرا الي أن السعر التركيزي الذي حددته الحكومة الاتحادية لجوال مجصول القمح بلغ 3500 جنيه للجوال الواحد تم بدراسة متكاملة لكل السودان.

كما اشاد الوالي بدور وزارة الطاقة في توفير الجازولين المخصص للزراعة بالولاية الشمالية مما اسهم في انجاح الموسم الزراعي، وتطرق لاهتمام الحكومة بادخال محاصيل جديدة وتشجيع المزارعين للتنوع الزراعي بادخال التقانات الحديثة والاعتماد على ادخال المحاور في انظمة الري وتشجيع زراعة محاصيل الصادر .

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وجدد الوالي اشادته برئيس الوزراء، وقال ان رئيس الوزراء ما طرقنا بابه والا وجدناه مفتوحا وانه متفهم لكل قضايا ومتطلبات الولاية مؤكدا ان تعاون رئيس الوزراء وتفهمه لمشاكل الولاية اسهم في حل الكثير من المعضلات التي واجهت الولاية خلال الفترة السابقة.

من ناحية ثانية امتدح والي الشمالية تجاوب المزارعين بالولاية واستجابتهم الوطنية لتسليم القمح المنتج رغم اعتراضات البعض منهم بان السعر المعلن غير مجزي لارتفاع تكلفة الانتاج، مثمنا الدور الذي قام به العاملون بوزارة الزراعة مما اسهم في انجاح الموسم الزراعي مبشرا بان الولاية منذ اليوم لن تواجه اي ازمة في الدقيق بفضل الاتفاق الذي تم لانتاج الدقيق من القمح المنتج بالولاية من مطاحن الفردوس واكد الساعوري ان الحكومة وضعت الترتيبات اللازمة لعدم تسرب الدقيق وتهريبه من الولاية.

واكد اللواء الساعوري ان الجهود التي بذلت اسهمت كثيرا في توفير الوقود للولاية، وقال ان السياسات الجديدة التي وضعتها الدولة ستعمل علي توافر المواد البترولية والغاز، مبينا ان الوضع الحالي في الولاية الشمالية افضل بكثير من بعض الولايات داعيا المواطنين التعامل في الوقود حسب حاجتهم وسد منافذ السوق الاسود والتهريب في هذه السلعة الاستراتيجية مشيرا الي ان الولاية وضعت العديد من الضوابط الكفيلة بتحقيق العدالة في توزيع المواد البترولية لمستحقيها.