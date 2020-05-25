تعرف على المواصفات التأمينية لفئة ال 500 جنيه والورقة الجديدة فئة 200 جنيه (الطبعة الثانية)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف بنك السودان المركزي عبر مقطع فيديو المواصفات والعلامات التأمينية والألوان لفئة ال 500 جنيه، وكذلك أعلن بنك السودان المركزي للجمهور كافة انه قد طرح فئة عملة نقدية جديدة من فئة المائتي جنيه “الطبعة الثانية”. وكشف بنك السودان المركزي بحسب الفيديو المرفق الذي شاهدته كوش نيوز معلومات الورقة فئة الـ500 جنيه، مضمون واجهة الورقة الاتصالات والصناعة، اللون الأساسي البنفسجي، والعلامة المائية (صقر الجديان)، وتتضمن الواجهة صورة برج الاتصالات وقمر صناعي وعبارتي ( بنك السودان المركزي) و(خمسمائة جنيه سوداني)، والرقم 500 أعلي اليسار وأدني اليمين، علامة المكفوفين على يمين ويسار الورقة . النظائر المتطابقة، تروس، الملمس الخشن للورقة على صورة برج الإتصالات والقمر الصناعي وعبارتي (بنك السودان المركزي) و(خمسمائة جنيه سوداني). الرقم المتسلسل للورقة يوجد على أعلى اليمين وأدنى اليسار، أطباق قمر صناعي يمين الورقة بأحبار متغيرة اللون عند امالة الورقة، شريط تأمين متقطع متغير الألوان وعند النظر اليه من خلال إضاءة خلفية أو تعريضه لأشعة الشمستظهر به كتابة دقيقة CBOS والرقم 500 باللغتين العربية والإنجليزية. أما خلفية الورقة فئة ال 500 جنيه تتضمن صورة مصفاة البترول، الصورة الكامنة تظهر عند إمالة الورقة، CBOS . أبعاد الورقة 156*74 ملم. وكذلك أعلن بنك السودان المركزي للجمهور كافة انه قد طرح فئة عملة نقدية جديدة من فئة المائتي جنيه الطبعة الثانية بالمواصفات والألوان والعلامات التأمينية التالية: مضمون الورقة : السكن والسكان. لون الورقة الأساسي هو اللون الأصفر العلامة المائية: صقر الجديان والرقم 200 تتضمن الواجهة صور بنايات ومساكن شريط تامين متحرك والرقم مئتان الرقم 200 أعلى اليسار وادني اليمين الملمس الخشن للورقة على صور المباني والمساكن وعبارتي (بنك السودان المركزي) والرقم (مائتا جنيه سوداني) الصورة الكامنة CBOS تظهر عند امالة الورقة النظائر المتطابقة صورة لقفل قديم (طبلة) علامة المكفوفين على يمين ويسار الورقة الرقم المتسلسل للورقة يوجد على أعلى اليمين وأدنى اليسار صورة مقعد (بنبر) يمين الورقة بأحبار متغيرة اللون عند إمالة الورقة خلفية الورقة تتضمن صورة سكان ولوح شرافة أبعاد الورقة 152*70 ملم.