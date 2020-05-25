بالتزامن مع كورونا.. فيروس خطير يستهدف الخيول في تايلاند

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكدت مصادر محلية في تايلاند، ظهور فيروس جديد يستهدف الخيول عقب نفوق عدد منها فجأة، في وقت تكافح فيه البلاد وباء كورونا المستجد.

وقال صاحب مزرعة خيول تبعد 100 ميل عن العاصمة نوبادول ساروبالا: “فقدت 18 حصانا خلال الأيام التسعة الماضية، ولم تكن لدينا فكرة عن سبب ذلك”.

وأضاف: “اكتشفنا في وقت لاحق أنها جاءت من الحمير الوحشية التي وعلى ما يبدو عبرت من الصين”.

وأشارت مصادر محلية، إلى نفوق أكثر من 500 حصان منذ ظهور الفيروس في أواخر فبراير الماضي، فيما أكدت عينات الدم التي تم تحليلها في بريطانيا في مارس الماضي، أن الإصابات ناجمة عن مرض “الخيل الإفريقي”، هو مرض فيروسي يأتي على الخيول.

من جهته، قال كبير الأطباء البيطريين في أستراليا ورئيس المنظمة العالمية لصحة الحيوان مارك شيب: “الأمن الحيوي العالمي أمر محوري”.

وأضاف: “بمجرد أن يظهر، يمكن أن تكون النتائج مكلفة للغاية، ويصعب استئصالها ويمكن أن تنتقل إلى بلدان أخرى”.

RT