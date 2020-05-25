وزير المالية السوداني يلمح إلى اعتزامه تحرير سعر الصرف بعد خطوة تعديل الرواتب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

ألمح وزير المالية السوداني، د. ابراهيم البدوي، إلى اعتزامه تحرير الطصرف وانتهاج سياسة واقعية بعد خطوة تعديل الرواتب الحكومية، وذلك للقضاء على تهريب الذهب، والحصول على تحويلات المغتربين عبر الجهاز المصرفي.جاء ذلك خلال تهنئته للشعب السوداني بعيد الفطر المبارك، وانجاز الهيكل الراتبي الجديد.وقال “البدوي” يوم الأحد نتمنى أن نوفق في اهم إستحقاقين لاحقين في برنامج حكومة الثورة الإقتصادي، أولاً دعم الإنتاج والإنتاجية الأمر الذي يتطلب سياسة سعر صرف واقعية وإعادة تأهبل السودان في مجتمع التنمية الدولية، حتى يتسنى معالجة فجوة النقد الأجنبي التي أقعدت بالإقتصاد السوداني خلال حكم النظام البائد.

حيث يمكن الحصول على تحويلات السودانيين المهاجرين عن طريق القنوات الرسمية والقضاء على تهريب الذهب وغيره من الصادرات فضلاً عن الحصول على التمويل الأجنبي.

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ثانياً: تطبيق برنامج التحول الرقمي وإستخداماته في تقديم الخدمات وإنفاذ برامج دعم الأسر لتوسيع ودعم العقد الإجتماعي الجديد الذي بدأ مع إصلاح الهيكل الراتبي الجديد وترشيد الدعم.

وكان البدوي قد شدد في تصريحات نقلتها وكالة السودان للأنباء في فبراير الماضي، على ضرورة تحرير سعر الصرف ورفع الدعم السلعي.

قائلاً: “إن استدامة الدعم السلعي وعدم تحرير سعر الصرف، شوكة في خاصرة الاقتصاد السوداني”، لافتا إلى أن الحفاظ عليهما هو محافظة على موازنة النظام البائد، والاستمرار بهذا النهج سيكرس الأزمة الاقتصادية الحالية.