أردوغان يوجه رسالة لمسلمي الولايات المتحدة: القدس خطر أحمر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في رسالة وجهها لمسلمي الولايات المتحدة بمناسبة عيد الفطر، أن القدس خط أحمر للعالم الإسلامي كله.

وقال أردوغان، في رسالة مصورة لتهنئة مسلمي الولايات المتحدة بعيد الفطر، اليوم الأحد: أسأل الله أن تكون هذه الأيام المباركة مبشرة لمرحلة تسودها الطمأنينة والسلام والأمن لمسلمي أمريكا والعالم الإسلامي والإنسانية جمعاء”.

وتابع أردوغان: “أود التأكيد مرة أخرى أن القدس خط أحمر بالنسبة لمسلمي العالم… إننا لن نقبل بمنح الأراضي الفلسطينية لأحد”.

وأضاف: “للأسف استمر تدفق الدم والدموع في أجزاء كثيرة من العالم الإسلامي دون انقطاع خلال شهر رمضان المبارك أيضا”.

وشدد على أن جائحة فيروس كورونا “أظهرت عدم تمتع أي منطقة أو دولة في العالم بامتيازات أو تسلسل هرمي”.

كما اعتبر أن الجائحة “مهدت الطريق لتساؤل عميق حول فائدة ومصداقية المؤسسات الدولية في مواجهة التهديدات العالمية”.

وأردف: “أشقاؤنا المقيمون في الدول الغربية يتعرضون كل يوم تقريبا لمظاهر معاداة الإسلام والعنصرية”.

وأشار إلى أن “تركيا بذلت جهودا لتلبية حاجيات الدول التي طلبت منها الدعم، بما فيها الولايات المتحدة خلال مكافحة الوباء العالمي”.

الأناضول