أشعر بطعنة في الظهر… عربي يغير قرار الحكومة البريطانية خلال 5 ساعات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أجبر مواطن عربي لاجئ في بريطانيا، الحكومة البريطانية على تعديل قرار صادر عنها بعد 5 ساعات من بث فيديو له على “تويتر”.

ووجه الشاب السوري، حسان العقاد، الذي غير مهنته أثناء جائحة كورونا من مخرج تلفزيوني إلى عامل تنظيف في أحد مستشفيات لندن بهدف المساعدة في الحد من انتشار وباء كورونا، من خلال صفحته على “تويتر” رسالة عتب إلى رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بعد صدور قرار بشأن منح الإقامات الدائمة في بريطانيا، والتي استثني منها عمال النظافة ومساعدي الممرضات والحمالين، والذين يعملون في المستشفيات.

وقال عقاد في الفيديو الذي حصد حوالي 5 ملايين مشاهدة على “تويتر”، أنا فخور بعملي كعامل نظافة في المستشفى على بعد 10 أميال من المستشفى الذي كنت فيه (رئيس الوزراء البريطاني).

وأضف “لقد التحقت بالعمل في نفس الفترة التي ذهبت فيها إلى المستشفى، لأنني أردت مساعدة هذه الأمة للتغلب على هذا الوباء”.

وتابع العقاد: “لقد كنت أستمتع بالتصفيق الذي قمتم به في الحكومة، لكنني اليوم أشعر بالخيانة، أشعر بطعنة في الظهر، أشعر بالصدمة بعد اكتشاف أن حكومتكم قررت استثنائي وزملائي، الذين نتقاضى الحد الأدنى من الأجور، قررتم أن يتم استثناءنا من قانون حماية عائلات العمال الأجانب”.

وقال: “لذلك إذا مت وأنا أواجه فيروس كورونا لن تتمكن زوجتي أو عائلتي من الاستفادة من قراركم”.

وبحسب “سكاي نيوز” وصل الفيديو بسرعة إلى الحكومة البريطانية، وقامت بعد 5 ساعات بتغيير قرارها ليشمل لاحقا جميع العمال.

وشمل تعديل القرار حوالي أكثر من 1520 ألف شخص سيتم منحهم الإقامة الدائمة بعد هذه التعديلات، بحسب الوكالة، واعتبر العقاد في تصريح له للوكالة أن هناك الكثير من المؤسسات عملت على القرار وليس هو فقط، وأن التعديل جاء كمحصلة لجميع هذه الجهود.