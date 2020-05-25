محمد الحوثي يعلق على دعوة الخارجية الأمريكية بشأن ناقلة النفط “صافر”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وصف القيادي في جماعة “أنصار الله”، محمد علي الحوثي، اليوم الأحد، دعوة وجهتها الخارجية الأمريكية، للجماعة من أجل الحفاظ على ناقلة نفط متهالكة قرب أحد موانئ محافظة الحديدة غرب اليمن، بأنها “أكبر عملية تضليلية”.

وقال الحوثي، وهو عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من “أنصار الله” في صنعاء، ورئيس اللجنة الثورية العليا في الجماعة، في تغريدة على حسابه في “تويتر”: “أكبر عملية تضليلية في عالم السياسة اليوم دعوة الخارجية الأمريكية للحفاظ على (صافر) حفاظاً على الأسماك اليمنية”.

وأضاف أن تلك الدعوة “بينما ترامب أصدر قرار الفيتو ضد إيقاف قتل الإنسان اليمني، وآخر مجزرة ارتكبت بالسلاح الأمريكي اليوم في مران”.