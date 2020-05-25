للمرة الأولى.. فيروس كورونا في حليب أم مرضعة

أكد علماء في ألمانيا رصد فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في حليب أم مرضعة، غير أنهم قالوا إن انتقال المرض إلى الطفل عبر الحليب لا يزال أمرا غير مؤكدا.

ونقلت مجلة “نيوزويك” الأميركية ما جاء في ورقة علمية نشرت في مجلة “ذا لاتنسيت” الطبية، أن باحثين في ألمانيا أخذوا عينات من حليب ثدي امرأتين مصابتين بكورونا.

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ولمنع تلوث الحليب بالفيروس عن طريق الخطأ تم تطهير حلمات السيدتين قبل جمع الحليب باستخدام مضخة.

وقام الباحثون بتحليل الحليب باستخدام “تقنية حساسة للغاية” تكتشف وتقيس مستويات الحمض النووي الريبوزي للفيروس أو المواد الوراثية.

وبحسب اسكاي نيوز، جمعت 4 عينات من السيدة الأولى مرة واحدة في اليومين 12 و13 من دخولها المستشفى ومرتين في اليوم الـ14، وكانت نتيجة تحليل حليبها سلبية في كل مرة.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)