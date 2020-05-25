إصابة الأمين العام لهيئة شؤون الأنصار “عبد المحمود أبو” بفايروس كورونا

أصيب مولانا الأمير الدكتور عبدالمحمود أبو إبراهيم الأمين العام لهيئة شؤون الأنصار وأسرته بفايروس كورونا المستجد. نسال الله لهم عاجل الشفاء. وكتب مولانا أبو على صفحته التالي :

(بسم الله الرحمن الرحيم

” رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا … ”

أعتذر لكل من قابلته من يوم ٢٦ رمضان وحتى يوم العيد فقد ثبت أني أصبت بفيروس كورونا وأنا أجهل ذلك، كل أملي ألا أكون قد نقلت الفيروس لأحد من الناس، فهذا يؤلمني أكثر من إصابتي،وأما ما قدره الله لي من إصابة فأنا راض بقضاء الله وحكمه، وأسأله اللطف بي وبأسرتي وبكل من أصيب؛ وأقول كما قال نبي الله أيوب عليه السلام رب ” أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ “.

أكرر اعتذاري وأرفع أكف الضراعة إلى الله أن يغفر لي إن كنت قد نقلت الأذى لأحد دون علم ولا قصد؛ وأسأل الله أن يحميكم جميعا من الوباء.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

محبكم عبدالمحمود أبو

٢ شوال ١٤٤١ه

الموافق:٢٥’٥’٢٠٢٠م).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)