بالفيديو: تعرف على المواصفات والعلامات التأمينية لفئة ال 500 جنيه والورقة الجديدة فئة 200 جنيه (الطبعة الثانية)

كشف بنك السودان المركزي عبر مقطع فيديو المواصفات والعلامات التأمينية والألوان لفئة ال 500 جنيه، وكذلك أعلن بنك السودان المركزي للجمهور كافة انه قد طرح فئة عملة نقدية جديدة من فئة المائتي جنيه “الطبعة الثانية”.

وكشف بنك السودان المركزي بحسب الفيديو المرفق الذي شاهدته أخبار الخليج 365 معلومات الورقة فئة الـ500 جنيه، مضمون واجهة الورقة الاتصالات والصناعة، اللون الأساسي البنفسجي، والعلامة المائية (صقر الجديان)، وتتضمن الواجهة صورة برج الاتصالات وقمر صناعي وعبارتي ( بنك السودان المركزي) و(خمسمائة جنيه سوداني)، والرقم 500 أعلي اليسار وأدني اليمين، علامة المكفوفين على يمين ويسار الورقة . النظائر المتطابقة، تروس، الملمس الخشن للورقة على صورة برج الإتصالات والقمر الصناعي وعبارتي (بنك السودان المركزي) و(خمسمائة جنيه سوداني).

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الرقم المتسلسل للورقة يوجد على أعلى اليمين وأدنى اليسار، أطباق قمر صناعي يمين الورقة بأحبار متغيرة اللون عند امالة الورقة، شريط تأمين متقطع متغير الألوان وعند النظر اليه من خلال إضاءة خلفية أو تعريضه لأشعة الشمستظهر به كتابة دقيقة CBOS والرقم 500 باللغتين العربية والإنجليزية.

أما خلفية الورقة فئة ال 500 جنيه تتضمن صورة مصفاة البترول، الصورة الكامنة تظهر عند إمالة الورقة، CBOS .

أبعاد الورقة 156*74 ملم.

وكذلك أعلن بنك السودان المركزي للجمهور كافة انه قد طرح فئة عملة نقدية جديدة من فئة المائتي جنيه الطبعة الثانية بالمواصفات والألوان والعلامات التأمينية التالية:

مضمون الورقة : السكن والسكان.لون الورقة الأساسي هو اللون الأصفرالعلامة المائية: صقر الجديان والرقم 200تتضمن الواجهة صور بنايات ومساكنشريط تامين متحرك والرقم مئتانالرقم 200 أعلى اليسار وادني اليمينالملمس الخشن للورقة على صور المباني والمساكن وعبارتي (بنك السودان المركزي) والرقم (مائتا جنيه سوداني)الصورة الكامنة CBOS تظهر عند امالة الورقةالنظائر المتطابقة صورة لقفل قديم (طبلة)علامة المكفوفين على يمين ويسار الورقةالرقم المتسلسل للورقة يوجد على أعلى اليمين وأدنى اليسارصورة مقعد (بنبر) يمين الورقة بأحبار متغيرة اللون عند إمالة الورقةخلفية الورقة تتضمن صورة سكان ولوح شرافةأبعاد الورقة 152*70 ملم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)