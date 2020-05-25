اتحاد المعاشيين: زيادات المعاشات “محبطة”

طالب الأمين العام لاتحاد معاشيي الخدمة المدنية تاج السر شكر الله، الدولة بتوفير معاش مجزٍ للمعاشيين، ووصفهم بأنهم يعيشون أوضاعاً ضاغطة في ظل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.

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وقال شكر الله وفق صحيفة ـ(الصيحة)، إن الدولة قامت بصرف زيادات مهولة في مرتبات العاملين لمقابلة إنفلات السوق ومقتضيات المعيشة ولكن جاءت زياداتها للمعاشيين محبطة وأدت إلى تذمرهم واستيائهم وأدركوا أنها تمت دون أي دراسة.

واضاف شكر الله “نحن في اتحاد المعاشيين نطالب الدولة بإعادة النظر في هذه الزيادات حتى تحقق سد الفجوة بين المعاش وتكلفة المعيشة وأن تتخذ معاشاً يوفر العيش الكريم لهم. وتابع “حقهم الطبيعي أن ينعموا بكل الاستحقاقات في هذه السن بعد أن أدوا ضريبة خدمة الوطن وحان الوقت لمكافأتهم”.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)