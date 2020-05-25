دخول عضو بالسيادي “العزل” بعد مخالطته لوزيرة الرياضة المصابة بكورونا

أعلن عضو مجلس السيادة الإنتقالي ” محمد الفكي سليمان” دخوله في عزل صحي لمدة أسبوعين بعد مخالطته لوزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي، التي تأكدت إصابتها اليوم، في رحلة رسمية لبعض الولايات.

وقال “الفكي” بحسب صحيفة السوداني : اخطرتني وزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي؛ بخضوعها لفحص فيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩)، وأن نتيجة فحصها إيجابية من الفحص الأول.

أسأل الله لها ولجميع المصابين في بلادي وفي جميع أرجاء المعمورة الشفاء وتمام الصحة والعافية.

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بما أننا كنا في رحلة عمل رسمية شملت ولايات كسلا، القضارف، الجزيرة، قررت الدخول في عزل طبي لمدة أسبوعين وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وابلغت الطاقم المرافق لنا في الرحلة باتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة.

وكانت وزيرة الشباب والرياضة السودانية “ولاء البوشي” قد أعلنت مساء الاحد عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال الفحص الذي أجري لها وكانت نتيجته إيجابية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)