عاجل .. ولاء البوشي تعلن إصابتها بفيروس (كورونا)

أعلنت وزيرة الشباب والرياضة الاتحادية المهندسة ولاء البوشي، إصابتها بفيروس (كورونا)، ودعت من خالطها خلال الفترة الماضية لإتخاذ التدابير الوقائية والالتزام بالحجر المنزلي.
وكتبت الوزيرة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك) اليوم: بحسب صحيفة الصيحة “السلام عليكم الأعزاء والعزيزات.. تأكدت هذا المساء من إصابتي بفيروس كورونا..
سألتزم بالإجراءات الصحية اللازمة، كما قمت بإبلاغ من قابلني الفترة الفائتة للإلتزام بالحجر الصحي لمدة أربعة عشر يوماً.
الرجاء الإلتزام بموجهات وزارة الصحة والحرص على تجنب التجمعات، فالإنتشار المجتمعي يتطلب المزيد من الإجراءات الوقائية نسأل الله في هذه الأيام المباركة أن يرفع الوباء والبلاء وأن يحفظكم جميعا”.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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