إصابة فنانة مصرية “شهيرة” بفيروس كورونا

حالة من القلق أصابت العديد من الممثلين في الوسط الفني، بعد الإعلان عن إصابة الفنانة المصرية رجاء الجداوي بفيروس كورونا، ونقلها إلى مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية.

فقد جاء هذا الإعلان الصادم إثر انتهاء الفنانة المصرية المخضرمة من مسلسل “لعبة النسيان” قبل يومين والتقاطها صورة جماعية مع أبطال العمل احتفالا بانتهاء التصوير.

وفي اتصال مع المسؤولة عن الملف الصحي بنقابة المهن التمثيلية في مصر، أكدت الفنانة نهال عنبر للعربية.نت أن حالة الجداوي مستقرة، وأنها بدأت البروتوكول الخاص بالعلاج هناك.

كما أوضحت أنها تعاني من ارتفاع طفيف بدرجة الحرارة، وأنهم يأملون أن تتحسن حالتها خلال الساعات المقبلة.

في المقابل، أكدت أن جميع مخالطي الجداوي في المنزل وهم ابنتها وحفيدتها والعاملون لديها أجروا اخبارات وقد جاءت النتيجة سلبية.

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أما عن أبطال المسلسل الذي عرض في شهر رمضان عبر شاشة “MBC”، فقد أوضح الفنان علي قاسم بطل العمل لـ”العربية.نت” أن الصورة التي التقطت مع رجاء الجداوي احتفالا بانتهاء التصوير، والتي ظهر فيها يقف إلى جوارها، كانت يوم الأربعاء الماضي، مضيفاً أنه فور علمه بما حدث، قرر أن يلتزم العزل المنزلي لمدة 14 يوما ابتداء من اليوم الأحد، كما أبلغ كل من خالطوه خلال الأيام الماضية بهذا الأمر.

إلى ذلك، أوضح الفنان المصري أنه بغض النظر عما إذا كان سيخضع مع باقي فريق العمل للاختبار، فإنه سيلتزم العزل المنزلي أسبوعين كاملين، معتبرا أن هذا الأمر إلزامي وليس اختياريا.

بدوره، أكد زوج الفنانة إنجي المقدم لـ”العربية.نت” أن زوجته التي شاركت في بطولة المسلسل، واستمرت في التصوير حتى اليوم الأخير، ستلتزم بالعزل المنزلي لمدة أسبوعين، وأنه في حال كانت هناك فرصة لإجراء مسحة من أجل الاطمئنان بشكل كامل سيقومون بالأمر.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)