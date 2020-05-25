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الإثنين 25 مايو 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
أعلنت وزيرة الشباب والرياضة السودانية، ولاء البوشي، فجر اليوم الاثنين، إصابتها بفيروس كورونا في ثالث إصابة لمسؤول في الحكومة الانتقالية منذ بدء انتشار الوباء في 13 مارسالماضي.
وقالت البوشي على صفحتها الرسمية يموقع ”فيسبوك“، ”تأكدت هذا المساء من إصابتي بفيروس كورونا.. سألتزم بالإجراءات الصحية اللازمة، كما قمت بإبلاغ من قابلني الفترة الفائتة للإلتزام بالحجر الصحي لمدة أربعة عشر يوما. الرجاء الإلتزام بموجهات وزارة الصحة والحرص على تجنب التجمعات، فالإنتشار المجتمعي يتطلب المزيد من الإجراءات الوقائية. نسأل الله في هذه الأيام المباركة أن يرفع الوباء والبلاء وأن يحفظكم جميعا“.
وقال عضو المجلس السيادي في السودان، محمد الفكي سليمان، إن البوشي أخطرته بخضوعها لفحص فيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩)، وأن نتيجة فحصها كانت إيجابية.
وأضاف على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، ”بما أننا كنا في رحلة عمل رسمية شملت ولايات كسلا، القضارف، الجزيرة، قررت الدخول في عزل طبي لمدة أسبوعين وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة“.
وذكر الفكي انه ابلغ الطاقم المرافق في الرحلة باتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة.
كما يرجح مخالطة ولاء البوشي عددا من أعضاء مجلس الوزراء السوداني برئاسة عبد الله حمدوك في آخر اجتماع للمجلس اليومين الماضين.
وقبل يومين، أعلن مدير مواصلات العاصمة الخرطوم، والقيادي بحزب البعث العربي، محمد ضياء الدين، إصابته بفيروس كورونا.
وفي مطلع الشهر الحالي، أعلن وزير الدولة بوزارة البنى التحتية والنقل، هاشم بن عوف إصابته بالفيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل| إصابة وزيرة سودانية بكورونا.. ومفاجأة بشأن المخالطين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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