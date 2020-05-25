عاجل.. حميدتي يكشف عن مخطط خطير في السودان

الإثنين 25 مايو 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو ”حميدتي”، إن قواته منعت حدوث إبادة للمعتصمين أمام القيادة العامة بتاريخ 11 أبريل/نيسان العام الماضي، قبيل تنحي الرئيس السابق عمر البشير.



وأضاف، في مقابلة مع قناة سودانية 24 مساء الأحد، أن ”13 دبابة تتبع لتشكيل من خارج المنظومة العسكرية تحركت يوم 11 أبريل 2019، لإبادة المعتصمين أمام القيادة العامة للجيش“، لكن قوات الدعم السريع تصدت.

وتابع: ”لولا تدخل قوات الدعم السريع وقتها لتحول المعتصمون إلى رماد“.

وتحدث حميدتي عن ”مؤامرة“ أحيكت ضد قوات الدعم السريع، من قبل أفراد داخل المؤسسة العسكرية، عقب تنحي البشير.

وأشار إلى أن هذه التحركات هي السبب وراء رفض المجلس العسكري استقبال وفد قطري برئاسة وزير الخارجية، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بعد وصوله إلى الخرطوم في أبريل 2019.

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وتابع: ”المجلس العسكري لم يكن على علم بالزيارة.. فجأة أبلغونا أن طائرة الوفد القطري في الجو وتريد الهبوط، وهو الأمر الذي رفضناه“.

وأردف: ”اكتشفنا أن أطرافا داخل المجلس العسكري نسقوا مع القطريين بشأن الزيارة، وهم نفسهم من طالبونا برفض استقبال الوفد“، وهو ما اعتبرها محاولة لـ“شيطنة“ المجلس العسكري.

وردا على سؤال بشأن ما تردد عن وجود قوات سودانية في ليبيا، شدد حميدتي على أن هذا ”الادعاء كاذب، ولا أساس له“.