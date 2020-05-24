حميدتي: طالبت باستقالات جماعية لمجلس السيادة و مجلس الوزراء و الحرية و التغيير

كشف نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) إنه تقدم بمقترح إستقالات جماعية لمجلس السيادة ومجلس الوزراء و قيادة الحرية و التغيير في اجتماع كبير في بيت الضيافة قبل فترة.

وبحسب صحيفة المجهر السياسي، قال : فشلنا الدولار كان (98) جنيه في آخر عهد البشير ، الآن بـ (145)جنيه.

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لكنه عاد و قال إن الاستقالة في هذا الوقت الحرج مثل التولي يوم الزحف.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)