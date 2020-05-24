كشف نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) إنه تقدم بمقترح إستقالات جماعية لمجلس السيادة ومجلس الوزراء و قيادة الحرية و التغيير في اجتماع كبير في بيت الضيافة قبل فترة.
وبحسب صحيفة المجهر السياسي، قال : فشلنا الدولار كان (98) جنيه في آخر عهد البشير ، الآن بـ (145)جنيه.
لكنه عاد و قال إن الاستقالة في هذا الوقت الحرج مثل التولي يوم الزحف.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب
كانت هذه تفاصيل خبر حميدتي: طالبت باستقالات جماعية لمجلس السيادة و مجلس الوزراء و الحرية و التغيير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.