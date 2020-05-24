حميدتي: حبس قادة النظام السابق لمدة عام دون محاكمة (غلط كبير)

قال نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) إن استمرار حبس قادة النظام السابق في سجن كوبر لمدة عام دون محاكمة هو (غلط كبير) .

و أضاف في حوار تلفزيوني على قناته بيوتيوب و قناة سودانية 24 يُبث الآن : عشان نكون حقانين الحاصل دا غلط و كلمناهم .

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وحسب المجهر السياسي ،كشف حميدتي عن اتفاق سابق مع قادة المؤتمر الوطني على عدم الدخول في الانتخابات المقبلة ، على شرط عدم استهدافهم مع موافقتهم على محاكمة المفسدين ، لكنه قال إنهم يشعرون اليوم بأنهم مستهدفون بأعمال لجنة التفكيك و غيرها من التصرفات .

الخرطوم(كوش نبوز)