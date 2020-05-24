حميدتي : سلمنا الحكومة الانتقالية (120) ترليون جنيه و هناك (200) ترليون في الطريق

قال نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) في لقاء تلفزيوني يبث الآن على حسابه في يوتيوب و سودانية 24 : إنهم سلموا الحكومة الانتقالية 120 ترليون جنيه سوداني من النقد المطبوع بعد سداد قيمة الطباعة بالدولار .

وبحسب صحيفة المجهر السياسي ، أشار إلى أن هذه المبالغ كانت قيد الطباعة لكن لم تسلم قيمة الطباعة . و كشف أن هناك 200 ترليون جنيه سوداني قادمة في الطريق .

الخرطوم(أخبار الخليج 365)