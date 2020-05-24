حميدتي: الدعم السريع منع (13) دبابة كانت متجهة لإبادة إعتصام القيادة

كشف النائب الأول لمجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان حميدتي، لاول مرة أن يوم 11 ابريل تحركت 13 دبابة كانت مجهزة قادمة من سلاح المدرعات صوب الاعتصام، من تشكيلة مكونة من خارج المنظومة العسكرية، أوقفتها قوات الدعم السريع كانت ستحول الاعتصام إلى رماد، أوقفناها نحن السيئون ديل.

وقال “حميدتي” خلال لقاء له اليوم الأحد بقناة سودانية 24، أن أفراد من داخل المجلس العسكري سعوا لشيطنة الدعم السريع، سنكشفهم يوما ما بالأسماء.

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وأضاف “حميدتي” ان الدعم السريع هو من حمى الناس في الأربعة أشهر الاولى من التغيير .

الخرطوم(أخبار الخليج 365)