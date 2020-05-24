التعايشي يفتتح أول معمل متكامل لفحص كورونا بدارفور

قال محمد حسن التعايشي عضو مجلس السيادة أن زيارتهم لدارفور ليست للتعازي والوقوف علي الاحزان فقط بل للوقوف علي الأوضاع الأمنية والصحية والاجتماعية في دارفور بشكل عام.

وقال التعايشي في افتتاح اول معمل متكامل لفحص الكورونا بدارفور بمركز دارفور للأمراض السارية وغير السارية بمدينة نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور اليوم الأحد أن هناك نقطة ضوء في اخر النفق وان هناك سودانيون و سودانيات يعملون بصمت مثلما نشهده الان في نيالا التي قامت بتجهيز معمل متكامل لفحص الكورونا في دارفور وتجهبز النتائج المعملية خلال ساعات قليلة، وأعلن التعايشي دعم الحكومات مجهودات الشباب في معمل الأمراض السارية وغير السارية في دارفور، وأعرب التعايشي عن سعادته بإكمال مصنع لفحص كورونا في دارفور.

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وقال إن الجيش الابيض ظل يعمل بصمت لمجابهة هذه الجائحة.من وزارة الصحة الاتحادية والوزارات الولائية وهذا المعمل يؤكد ابداع وإنجاز جيشنا الابيض.

مشيرا إلي أن مفاوضات السلام في جوبا أفردت مساحة ونسبة 15% للطلاب في تخصصات المعامل والتقنية وخصصت نسبة لهم لدخول تلك الكليات لردم الهوة في هذه المجالات حتي تصل بلادنا إلي مرحلة الاكتفاء في تقني المعامل.

يذكر ان هذا اول معمل لفحص الكورونا في كل ولايات دارفور قاطبة وهو معد باحدث الأجهزة المتطورة في هذا المجال وبتدشينه اليوم تذلل الصعاب الكثير ة التي كانت تواجه فحص نتائج كورونا بدارفور وتأخيرها زمنا طويلا في انتظار نتائج العينات التي كانت ترسل للخرطوم قبيل افتتاح المعمل بنيالا.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)