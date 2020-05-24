شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قال الناطق باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، اليوم الأحد، إن “قوات الجيش حققت تحولات كبيرة في محاور القتال خلال الساعات 72 الماضية”.
وأكد المسماري، في مؤتمر صحفي، أن “قوات الدفاع الجوي استطاعت إسقاط أكثر من 13 طائرة مسيرة تركية”.
وأضاف أن “القوات الجوية بدأت باستعادة السيادة الكاملة على عدة مناطق ليبية”، مؤكدا أن “الأنباء عن انسحابات نفذها الجيش الوطني الليبي غير صحيحة وإنما إعادة تموضع ضمن خطط عسكرية”.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الليبي يكشف مفاجأة بشأن الانسحاب ويعلن إسقاط 13 طائرة مسيرة تركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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