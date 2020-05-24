الجيش الليبي يكشف مفاجأة بشأن الانسحاب ويعلن إسقاط 13 طائرة مسيرة تركية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قال الناطق باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، اليوم الأحد، إن “قوات الجيش حققت تحولات كبيرة في محاور القتال خلال الساعات 72 الماضية”.

وأكد المسماري، في مؤتمر صحفي، أن “قوات الدفاع الجوي استطاعت إسقاط أكثر من 13 طائرة مسيرة تركية”.

وأضاف أن “القوات الجوية بدأت باستعادة السيادة الكاملة على عدة مناطق ليبية”، مؤكدا أن “الأنباء عن انسحابات نفذها الجيش الوطني الليبي غير صحيحة وإنما إعادة تموضع ضمن خطط عسكرية”. المادة السابقة الحرس الثوري يكشف لأول مرة سبب تهديدات “العدو” إلى إيران

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