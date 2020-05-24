مواطن مصري يشعل أزمة جديدة بين الكويتيين والمصريين ويثير ضجة واسعة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أثار مواطن مصري جدلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد دعوته كافة المصريين في الكويت إلى مغادرتها فوراً.

وقال المواطن المصري في فيديو انتشر على نطاق واسع ورصدته “وطن”: “أنا طالع أقول كلمتين عشان احنا طفح بنا الكيل، أنا بكلم المصريين اللي في الكويت، لو إنت راجل وعندك نخوة وعندك رجولة، بعد اللي بيحصل، أقسم بالله لو أنا ما حقعد دقيقة وحدة في البلد دي”.وتابع مُهاجماً الكويتيين: ” لو أنا عندي ذرة رجولة، ما حقعد في البلد دي، البلد دي ما فيهاش راجل، كلها عبعضها مافيهاش راجل”.

وتجددت المناوشات وتبادل الاتهامات بين الكويتيين والمصريين مرة أخرى بعد هذا الفيديو، فعلق مُغرد قائلاً: “هذا على أساس أن الطيارة قاعدة بالمطار وتناديهم تكفون تعالوا، يبا حكومتهم ما تبيهم وشفنا شلون يصارخون يبون العودة وبلدهم بايعتهم، أما بخصوص الرجولة فهم معروفين أهل صراخ بس ومافيهم اللي تعتمد عليه وبلهجتهم هم ناس خيخة”.وأعربت مُغردة عن استغرابها من كلام المصري، خاصة بعد تصرفات الوافدين المصريين في الكويت، وكتبت: “يا مثبت العقل، متعلمين ع تقلب الحكي كل اللي سووه ف الكويت عادي عنده بس معروف شعب يتفل بالصحن اللي اكل منه شعب منكر حسنة ناكر للجميل والله يارب يروحون ونرتاح ونبني كويت جديدة بدونكم بدون فساد وخراب”.وهاجمتهم مغردة أخرى قائلة: “المشكلة ماعندهم كرامة قاعدين وجيهم مغسولة بمرق”.

وعمم مُغرد آخر بعض الصفات على جميع المصريين، وقال: “جميع العمال المصريين سواءا داخل مصر و خارجها فاشلين اداريا و فنين وحتى الايدي العامله! لأنهم كثير التذمر و النميمه و الحسد و البغضاء ؟ لايوجد عندهم صبر و مثابره و الاخلاص ( من يريد ان يربح في مشاريعه او ينجح فيها نصيحه لا يوظف مصري بأي وظيفه في شركته اثبتوا انهم فاسدين في الدول”.فيما رأى ناشط أن المصريين مُجرد دمى في يد حكوماتهم، وكتب: “يعني هم عايفينهم حكومتهم وقاطين ثقلهم علينا، صح لو عندهم رجولة كان رجعوا لأراضيهم غصبا طيبا على اللي مايرضا، ماعندهم أي شيء هم دمى يتلاعبون فيهم الأقوى، وصدق من قال فيهم نسائهم لعب ورجالهم لمن غلب، احنا مانبي الا فراقهم وتطهير هوانا من سمومهم، مافي أي خير يجي من وراهم أدوات إبليس”.وكان كويتيون قد أطلقوا قبل أيام حملة واسعة طالبوا فيها بضرورة طرد كافة المصريين المتواجدين في الكويت، خارج البلاد.

وأطلق المغردون عبر “تويتر” وسماً بعنوان “#طرد_المصريين_من_الكويت” يطالبون فيه السلطات الكويتية بضرورة إخلاء كافة الجالية المصرية المقيمة بالكويت من البلاد، وذلك لتجاوزات عديدة قاموا بها خلال الفترة الأخيرة التي شهدت عدة أحداث وجرائم كان وراءها وافدين مصريين.وكان منها كسر حظر التجول والاعتداء على ضباط أمن وبيع بضائع فاسدة وغيرها من الجرائم التي كانت تجول مواقع التواصل خلال الفترة الماضية.

وتعالت أصوات برلمانيين وسياسيين كويتيين منذ فترة مطالبين الحكومتين الكويتية والمصرية، إنهاء أزمة العمالة المصرية غير القانونية العالقة في مراكز إيواء العمالة بالكويت، بعدما نظموا مظاهرات من أجل العودة إلى وطنهم.

واستمرت الأزمة لأكثر من شهرين، بعدما تأخرت القاهرة في استقبال العالقين، حتى قررت الحكومة الكويتية التدخل وتحمل تكاليف وتذاكر السفر، فيما اعتبرته ابتزازاً من مصر لهم باستخدام شعبها الذي لاذنب له.