أمريكا تهدد الصين بعقوبات حال تطبيق قانون الأمن القومي في هونغ كونغ

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
هددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الصين حال تطبيقها قانون الأمن القومي في هونغ كونغ الهادف إلى “منع انفصال” المدينة.
واعتبر مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، روبرت أوبراين، في حديث لقناة “NBC”، أن التشريع، الذي يدرسه حاليا البرلمان الصيني، قد يعرض للخطر مكانة هونغ كونغ كمركز مالي إقليمي.
وقال أوبراين: “يبدو أنهم يسعون إلى الاستيلاء على هونغ كونغ من خلال هذا القانون للأمن القومي”.
وأوضح أوبراين أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، “لن يكون بإمكانه، حال قيامهم بذلك، تأكيد الحفاظ على درجة عالية للحكم الثاني في هونغ كونغ، وفي حال حدوث هذا الأمر سيتم فرض عقوبات على كل من هونغ كونغ والصين”.
وبدأ البرلمان الصيني، يوم الجمعة الماضي، مناقشة نص التشريع الجديد الذي يهدف إلى منع “الخيانة والانفصال والعصيان والتخريب” في هونغ كونغ ردا على التظاهرات التي نظمتها المعارضة العام الماضي.
وردا على هذا التطور قال بومبيو إن “الولايات المتحدة تدين اقتراح فرض تشريع أمني قومي من جانب واحد وبشكل تعسفي على هونغ كونغ”، ملوحا بإلغاء نظام المعاملة الاقتصادية المواتية للمدينة من قبل بلاده.
وكالات
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