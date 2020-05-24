جبريل ابراهيم : (كورونا) احالت البلاد الي سجن كبير

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تحسر رئيس حركة العدل و المساواة د. جبريل إبراهيم محمد على غياب صلاة الجماعة و التزاور و التواصل المعهود في الأعياد، وذلك بسبب جائحة كورونا.

وقال جبريل لدى تهنئته الشعب السوداني وحركته وعضويتها أن وباء كورونا سرق فرحة العيد من أطفالنا و أسرنا التي فقدت أعزاءها، وأحال البلاد إلى سجن كبير.

وبحسب صحيفة آخر لحظة، أضاف نتضرع إلى الرحمن الرحيم أن يرفع عن بلادنا و عن الإنسانية جمعاء وباء الكورونا و الغلاء.

ويعيد علينا العيد بالسلام و الأمن و الاستقرار و الرخاء، و كل عام و أنتم بألف خير

الخرطوم(أخبار الخليج 365)