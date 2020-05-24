في أول أيام العيد.. تسجيل (11) حالة اصابة جديدة بـ(كورونا)بالجزيرة

أعلنت وزارة الصحة بولاية الجزيرة عن تسجيل 11حالة اصابة جديدة بكورونا اليوم منها 10 حالات اصابة بمحلية مدني الكبري واصابة بمحلية جنوب الجزيرة ليرتفع عدد الاصابات تراكميا منذ بداية جائحة كورونا في فبراير الماضي الي 214 حالة اصابة واجمالي الوفيات 27حالة وفاة بكورونا ووصلت حالات الشفاء الي 30 حالة شفاء من كورونا .

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وبحسب صحيفة السوداني ، قال مدير عام وزارة الصحة، د. ايهاب عبدالله التوم خلال المنصة الاعلامية لجائحة كورونا ظهر اليوم الأحد، إن الولاية شهدت شح في عدد من أصناف الدواء، معلنًا عن وصول كميات كبيرة من الادوية للولاية بمختلف الاصناف.

وأشار عبدالله الى أن حالات الاشتباه وصلت الي نحو 586 حالة، وطالب المواطنين بالتبليغ الفوري في حالة ظهور اي اعراض لفيروس كورونا، مشدداَ على ضرورة الالتزام بموجهات اللجنة العليا للطوراي الصحية .

الخرطوم(أخبار الخليج 365)