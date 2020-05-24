( أخبار الخليج 365 ) تزف أسمي أيات التهاني للشعب السوداني

تزف أسرة صحيفة ( أخبار الخليج 365 ) أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى جماهير الشعب السوداني وقرائها ومتابعيها داخل وخارج السودان بمناسة حلول عيد الفطر المبارك سألين المولي عزوجل أن يرفع عنّا البلاء والوباء وأن يعود العيد السعيد والعباد فى تمام العافية والبلاد ترفل فى سخاء ورخاء يحفه السلام والأمن كل عام وأنتم بألف خير . اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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