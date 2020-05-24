زيادة في أسعار محصولي السمسم والفول

الخليج 365 : سجلت اسعار المحاصيل بالسوق المركزي الدمازين بولاية النيل الازرق زيادة ملحوظة في اسعار محصولي السمسم والفول الخام اليوم الاحد . وبلغ سعر قنطار السمسم 5500 جنيه بزيادة 500 جنيه عن الاسبوع الماضي اما جوال الفول الخام زنة 90 كيلو جرام بلغ 2200 جنيه بزيادة 200 جنيه عن الاسبوع الماضي. وشهدت اسعار المحاصيل الاخري استقرار دون زيادات حيث بلغ سعر الجوال زنة 90 لمحاصيل الفتريتة ووداحمد 3700 جنيها – طابت 4200 جنيها – الدخن 5000 جنيها – القمح 5000 جنيها) وقنطار الفول المقشور 4000 جنيها المادة السابقة حميدتي يدشن حساباته على مواقع التواصل

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