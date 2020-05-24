شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : علقت عدد من الأسر لافتات على أبوابها تشير إلى ممانعة اصحاب الدار للزيارات وتلقي التهانئ بعيد الفطر المبارك كإجراء احترازي من تفشي جائحة كورونا وتماشيا مع اجراءات الحجر الصحي فيما رفض البعض الامر مستنكرين الطريقه التي لم نعتاد عليها كمجتمع متداخل، مؤكدين أن الأمر من الممكن أن يعالج دون تعليق تلك اللافتات.

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كانت هذه تفاصيل خبر علقوا لافتات على ابوابهم.. أسر ترفض معايدات العيد والزيارات.! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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