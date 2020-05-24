تسليم مزارعي الجزيرة القمح للبنك الزراعي رغم ضعف سعر التركيز

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكد ممثل المنتجين بمشروع الجزيرة والمناقل عثمان ابراهيم تسليم المزارعين تكلفة انتاج القمح لصالح البنك الزراعي رغم ضعف سعر التركيز ، منوها الى أن قرار الدولة الذي الزم المزارعين بتسليم القمح للبنك الزراعي فيه ظلم للمزارعين لجهة أن سعر التركيز ضعيف مقارنة مع السوق الموازي بجانب ارتفاع تكلفة الإنتاج مقارنة مع سعر التركيز ، مؤكدا أن المزارعين لا يرفضون تسليم الإنتاج كافة في حال وضع سعر يناسب التكلفة ، وقال ل (السوداني) إن هذا القرار يؤدي الة تراجع مساحات القمح وإحجام المزارعين عن زراعة القمح في المواسم المقبلة ، مشيرا إلى أن هنالك عددا من المزارعين تم تمويلهم ذاتيا وهؤلاء لا يحق الزامهم بتسليم انتاجهم من القمح بسعر غير مجز .