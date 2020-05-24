إستمرار توزيع الوقود الزراعي بولاية القضارف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكد عضو لجنة توزيع الوقود الزراعي بولاية القضارف أحمد عبد الرحيم العوض استمرار اللجنة في توزيع الوقود الزراعى بمناطق ابو سبيكه وام سينات وباسندة وود الشاعر والفشقة ،مشيرا إلى أن المساحات الاقل من 500 فدان تم توزيع عدد 1566 برميل لكل الذين تقدموا لطلب الوقود ، كاشفا عن جملة المساحات التى تم التوزيع لها حوالى 437 الف فدان ، مؤكدا أن اللجنة ستواصل التوزيع يوميا لتلك المناطق وان ويوم الخميس سوف يبدأ التوزيع لمنطقة سمسم ، واضاف “سوف تواصل اللجنة التوزيع خلال عطلة العيد في حال توفر الإمداد” ، مؤكدا سعي اللجنة في إكمال حصص الوقود المقررة قبل هطول الأمطار خاصة المناطق الجنوبية التي تشهد أمطارا مبكرة .