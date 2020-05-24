الصناعة: المخابز استلمت حصتها كاملة من الدقيق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تعلن وزارة الصناعة والتجارة بولاية الخرطوم، للمواطنين الكرام إلى أن المخابز استلمت حصتها كاملة من الدقيق تكفي لكل أيام إجازة العيد، وأن اي مخبز لا يعمل سيتعرض للمساءلة القانونية، وعلى الجهات الرقابية القيام بدورها المكلفة به.

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