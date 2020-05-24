اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

ترامب يوجه معايدة للمسلمين بمناسبة عيد الفطر المبارك

0 نشر
-- 0 تبليغ

Advertisements

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وجه الرئيس الأمريكي، ​دونالد ترامب​، اليوم الأحد رسالة تهنئة إلى المسلمين في ​الولايات المتحدة​ وحول ​العالم​ بمناسبة الاحتفال ب​عيد الفطر​ المبارك.
ونقلت صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية معايدة ترامب حيث قال الأخير إن “عيد الفطر، معروف بكونه مهرجان الإفطار وهو يأتي بعد ختام ​شهر رمضان​ المبارك – وهو شهر ملؤه ​الصوم​ و​الصلاة​ والتأمل وغيرها من الشعائر التقليدية”.
وأوضح ترامب أنه “على مدى الأسابيع والأشهر الماضية، بينما كنا نكافح وباء ، كان اعتمادنا على إيماننا وعلى أقاربنا وأصدقائنا للمساعدة في إرشادنا خلال هذه الظروف غير المسبوقة”.
وتابع ترامب قائلا: “بينما يحتفل ​المسلمون​ بعيد الفطر، نأمل أن يجدوا الراحة النفسية والقوة من خلال الصلاة والعبادة”. وأضاف “الآن أكثر من أي وقت مضى يتم تذكيرنا ب​السلام​ الذي يحقق الطمأنينة، والحب الذي يرتقي ب​الإنسان​، والعلاقات الودية بين الناس والتي يجلبها ​الدين​ إلى حياتنا”.

المادة السابقةبعد وصول أول ناقلة محملة بالنفط… فنزويلا تشكر إيران
المقالة القادمةالصناعة: المخابز استلمت حصتها كاملة من الدقيق
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يوجه معايدة للمسلمين بمناسبة عيد الفطر المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا