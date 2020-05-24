ترامب يوجه معايدة للمسلمين بمناسبة عيد الفطر المبارك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وجه الرئيس الأمريكي، ​دونالد ترامب​، اليوم الأحد رسالة تهنئة إلى المسلمين في ​الولايات المتحدة​ وحول ​العالم​ بمناسبة الاحتفال ب​عيد الفطر​ المبارك.

ونقلت صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية معايدة ترامب حيث قال الأخير إن “عيد الفطر، معروف بكونه مهرجان الإفطار وهو يأتي بعد ختام ​شهر رمضان​ المبارك – وهو شهر ملؤه ​الصوم​ و​الصلاة​ والتأمل وغيرها من الشعائر التقليدية”.

وأوضح ترامب أنه “على مدى الأسابيع والأشهر الماضية، بينما كنا نكافح وباء فيروس كورونا المستجد، كان اعتمادنا على إيماننا وعلى أقاربنا وأصدقائنا للمساعدة في إرشادنا خلال هذه الظروف غير المسبوقة”.

وتابع ترامب قائلا: “بينما يحتفل ​المسلمون​ بعيد الفطر، نأمل أن يجدوا الراحة النفسية والقوة من خلال الصلاة والعبادة”. وأضاف “الآن أكثر من أي وقت مضى يتم تذكيرنا ب​السلام​ الذي يحقق الطمأنينة، والحب الذي يرتقي ب​الإنسان​، والعلاقات الودية بين الناس والتي يجلبها ​الدين​ إلى حياتنا”.