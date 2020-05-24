روحاني وأردوغان يؤكدان على إعادة فتح الحدود واستئناف التبادل التجاري

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أكد الرئيسان الإيراني والتركي، حسن روحاني، ورجب طيب أرودغان، على أهمية إعادة فتح الحدود البرية والجوية بين البلدين في أسرع وقت ممكن.
ونقل موقع “الرئاسة الإيرانية”، اليوم الأحد، الحديث الهاتفي بين الرئيسين حيث أكد الرئيس حسن روحاني للرئيس التركي رجب طيب أردوغان على إعادة فتح الحدود البرية والجوية بين البلدين في أسرع وقت ممكن”.
وقال روحاني “يجب فتح الحدود البرية والجوية للبلدين في أقرب وقت ممكن ضروري مع مراعات البروتوكولات الصحية”.
من جهته، أكد أردوغان قائلا “سأصدر الأوامر اللازمة لإعادة فتح حدود تركيا مع إيران واستئناف التبادل التجاري بين البلدين”.
وأعلن الرئيس الايراني، حسن روحاني، اليوم السبت عن قرار إعادة فتح الأماكن المقدسة في إيران أمام الزوار يوم غد الأحد وذلك بعد إغلاق دام لمدة 3 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.
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