زعيم “أنصار الله”: نواجه عدوانا ظالما بإشراف أمريكي وتعاون إسرائيلي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دعا زعيم جماعة “أنصار الله”، عبدالملك الحوثي، اليوم السبت، أنصاره إلى التحشيد ودعم جبهات القتال في مواجهة التحالف العربي الذي قال إن أمريكا تشرف على عملياته.

القاهرة – سبوتنيك. وقال الحوثي، في كلمة بثتها قناة “المسيرة” الناطقة باسم “أنصار الله”: “نحن شعبٌ نواجه عدواناً ظالماً، عدواناً بإشراف أمريكي ، وتعاونٍ إسرائيلي، ومباركةٍ إسرائيلية، والموقف الأمريكي والإسرائيلي واضحٌ وصريحٌ ومعلنٌ، بالقول وبالفعل”.

وأضاف: “واجبنا الإيماني والديني والأخلاقي والإنساني والفطري والوطني، أن نتصدى لهذا العدوان بكل قوة، ونتحرك على كل المستويات، على المستوى العسكري دعم الجبهات بالرجال وبالمال، وأن تكون وتيرة التحشيد وتيرة نشطة وقوية”.

واعتبر زعيم “أنصار الله”، السعودية والإمارات والحكومة اليمنية الشرعية، “أدوات تنفيذية تنفذ العدوان وتعمل لخدمة الأعداء”، متهماً إياها بـ”ارتكاب أبشع الجرائم بحق الشعب اليمني”.

على الصعيد الاقتصادي، دعا الحوثي إلى “الاهتمام بالإنتاج الداخلي والاهتمام المستمر بالزراعة وعدم استهلاك ما بقي من المزارع في القات، والحرص على زراعة المحاصيل كالحبوب”.

وشدد زعيم جماعة أنصار الله، على “ضرورة أخذ الحيطة والحذر من فيروس كورونا، والالتزام بإجراءات الوقاية من الوباء دون فزعٍ وترويع”، مشيراً إلى “أن الحالة المعنوية من أهم متطلبات مواجهة الوباء ويجب أن تكون عالية جدًّا”.

وأرجع الحوثي، سبب تفشي “كورونا” في اليمن، إلى “أن عملية الضبط للمنافذ والدخول والخروج لم تتم بالشكل المطلوب”، مؤكداً أنه “كان هناك ضغط كبير جدا وعملية تهريب”.