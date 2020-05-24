اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الليبي و”بركان الغضب” بعدد من محاور طرابلس

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: شهد محيط العاصمة الليبية، طرابلس، صباح اليوم الأحد، اشتباكات بين قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، وقوات عملية “بركان الغضب” التابعة لحكومة الوفاق.

وأفادت مصادر ميدانية لـ”سبوتنيك” بتجدد الاشتباكات بين قوات الجيش الوطني الليبي، وقوات عملية بركان الغضب بعدد من محاور طرابلس ومحيط مدينة غريان.

وفي وقت سابق، أعلنت شعبة الأعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي أن سرية من الكتيبة 128 مشاة قد تحركت في اتجاه العاصمة الليبية طرابلس لإتمام التعزيزات العسكرية لمحاور القتال. المادة السابقة خارجية البرلمان الليبي تطالب مجلس الأمن بحماية المدنيين المقالة القادمة زعيم “أنصار الله”: نواجه عدوانا ظالما بإشراف أمريكي وتعاون إسرائيلي

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