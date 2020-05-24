الصادق المهدي: تجربة النظام المباد لوثت الشعار الإسلامي وأدت لإنتشار الإلحاد

قال زعيم حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي ان تجربة النظام المباد لوثت الشعار الإسلامي تلويثاً شنيعاً مبينا ان التجربة قامت على انقلاب لا اصل له في المنهج الإسلامي متهما النظام السابق بانهيار الاخلاق وتفشي المخدرات وإنتشار الالحاد

وقال الصادق المهدي في خطبة عيد الفطر التي قرأها صباح اليوم في منزله بالملازمين في امدرمان.

إن النظام السابق تأسس على خدعة تجوز في الحرب ولكنها باطلة في التعامل السياسي وقال “صحيح أن تجربة النظام المباد الإسلاموية سقطت، ولكن تجربتها باسم الإسلام أفرزت ردود فعل في اتجاهات مضادة أهمها درجة عالية من الانهيار الأخلاقي في كل المجالات لا سيما تعاطي المخدرات وأدى النفور من الشعار الإسلامي إلى الإلحاد بشكل لافت بالمقارنة ببقية الدول الإسلامية، مستدلا بتصريح سابق ادلى به الأمين العام لمجلس الذكر والذاكرين قال فيه إن نسبة الإلحاد وسط طلاب الجامعات بلغت 8%، وان الخرطوم سجلت عدد ( 1200) ملحد في (11) جامعة.

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وبحسب المجهر السياسي، اشار المهدي الى أن الانحرافات الدينية تزداد يومياً، وقال “ذكرت كتابات عديدة انتشار الإلحاد وسط أبناء قيادات المؤتمر الوطني، كما تمت محاكمة عشرة أشخاص مسلمين اعتنقوا المسيحية، وترددت أنباء التحول من الإسلام للمسيحية وسط قبائل لم يسبق فيها اعتناق غير الإسلام”.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)