نتنياهو يهنئ البرهان عبر الهاتف بعيد الفطر ويناقش خطوات التطبيع

كشف رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو عن إجرائه اتصالاً هاتفياً مع رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.

وأوضح نتنياهو خلال تغريدة نشرها اليوم “الأحد” انه اجرى اتصالاً ايضا برئيس تشاد إدريس ديبي لافتاً الى أن المكالمات كانت بغرض التهنئة بعيد الفطر ومواصلة جهود التطبيع.

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وبحسب صحيفة المجهر السياسي، قال نتنياهو على حسابه الرسمي في تطبيق “تويتر”: “‏تحدثت هاتفياً خلال اليومين الأخيرين مع رئيسي السودان وتشاد وعايدتهما بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وتحدثت معهما عن مواصلة تعزيز علاقات بلديهما مع إسرائيل. و أضاف : دول إسلامية أخرى ستقيم علاقات مع إسرائيل.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)