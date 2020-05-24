اجراءات صارمة فى مواجهة المخابز المتقاعسة

التاريخ: 24-مايو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة كشفت وزارة الصناعة والتجارة ولاية الخرطوم عن إجراءات قانونية ستطال المخابز التى لا تعمل طيلة فترة عطلة عيد الفطر المبارك Advertisements ودعت في تعميم صحفي على نسخه منه الجهات الرقابية للقيام بدورها المكلفة به لتفادي التلاعب بقوت المواطنين . وبحسب سونا، أشارت الي استلام كافة المخابز بولاية الخرطوم حصتها كاملة من الدقيق المدعوم لتغطية عطلة عيد الفطر المبارك . الخرطوم(أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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