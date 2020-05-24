تصريح صحفي من النيابة العامة في أحداث فض الاعتصام

النيابة العامة

إن ذكرى أحداث ٢٨ رمضان ١٤١٠ ه الموافق ٢٤ ابريل ١٩٩٠م، وذكرى ٢٩ رمضان ١٤٤٠ه الموافق ٣ يونيو ٢٠١٩م، لهما من الأحداث الحزينة المحفورة في ذاكرة الوطن .

من خلال التحريات والتحقيقات التي باشرتها لجنة التحقيق في إعدام ٢٨ ضابطاً من القوات المسلحة في ٢٤ ابريل ١٩٩٠م الموافق ٢٨ رمضان، المشكلة بموجب قرار النائب العام رقم ٨ لسنة ٢٠١٩م، توصلت اللجنة لواقعة أنه قد تم إعدام ٢٨ ضابطاً من خيرة ضباط القوات المسلحة .. حيث استجوبت اللجنة ٨٥ شاهداً عن الأحداث، وجمعت البينات و الاستدلالات وأن الاجراءات الآن في مرحلة تقييم البينات وتحديد المتهمين وتوجيه التهم بشكل احترافي ومهني .

ندرك صعوبة المهمة وتعقيداتها القانونية، ولكن يبقي الأمر – من بعد الله – مهمة القضاء ليَزِن الأدلة ويكيّف الوقائع وفقا للراسخ من أحكام القانون .

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تباشر اللجنة المستقلة التي نصت عليها الوثيقة الدستورية؛ التحقيق في أحداث فض الاعتصام، ونتوقع أن تحدد المتهمين الضالعين في فض الاعتصام والانتهاكات؛ بمهنية عالية، وخلال القيد الزمني الذي حدده أمر تشكيلها .

لقد بادر النائب العام بمنح اللجنة المستقلة سلطات النيابة العامة في التحري والقبض والتفتيش وتحديد المتهمين وتوجيه التهمة؛ ولها السلطات اللازمة في استكمال التحريات على نحو مهني ومستقل .

في ذكرى أحداث ٢٨ رمضان و ٢٩ رمضان، تؤكد النيابة العامة أن عدداً من قضايا الشهداء هي الآن في مراحلها النهائية من التحريات، وأن قضية انقلاب ١٩٨٩م اكتملت فيها التحريات، وكذلك قضية الطلبة الشهداء في مدينة الابيض، هي الآن أمام القضاء .

نتطلع الى أن تفتح كل المحاكم أبوابها لنضع كل الملفات المكتملة أمام القضاء، وذلك حسب ما ورد بصحيفة اليوم التالي.

والله من وراء القصد.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)