ولاية الخرطوم تشدد الاجراءات في عبور الكباري

التاريخ: 24-مايو-2020
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أكدت الغرفة المركزية المشتركة لطوارئ كورونا – في اجتماعها (السبت) برئاسة الطيب الشيخ؛ الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم – أن التشدد في الاجراءات المرورية اليوم أمام الكباري هدفه الحد من الحركة الواسعة التي تخالف دواعي الحظر الصحي، في ظل تصاعد الحالات المكتشفة بالإصابة بكورونا، ودعت اللجنة كافة المواطنين ضرورة تفهم الحالة الصحية بالخرطوم، والالتزام بالضوابط الصحية حفاظاً على سلامتهم. وكانت قيادات الأجهزة الأمنية قد أصدرت توجيهات لأفرادها العاملين في الارتكازات؛ التأكد من صحة وسلامة التصاريح المرورية والتدقيق في مراجعتها، ولا يسمح بالمرور إلا لحملة التصاريح.
وبحسب صحيفة اليوم التالي ، وقفت اللجنة على جهود وزارة البنى التحتية في زيادة مراكز العزل والحجر والإيواء بإدخال عدد من المستشفيات الجديدة والمواقع الإيوائية وتهيئتها لاستقبال القادمين.
على صعيد ثالث، اطمأنت اللجنة على ترتيبات تأمين الوقود والغاز والخبز والسلع الأخرى التي توفرها الشركات عبر عربات التوزيع؛ مع استمرار أعمال نداء الخرطوم للنظافة.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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