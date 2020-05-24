تسجيل (256) إصابة جديدة بفيروس كورونا (9)وفيات

أعلنت وزارة الصحة الإتحادية عن تسجيل (256) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالإضافة الي تسجيل (9) وفيات حسب التقرير الوبائي ليوم الجمعة 22 مايو 2020 .

حيث سجلت الحالات الجديدة من ولايات الخرطوم (209 ) حالة، الجزيرة (18) حالة ، القضارف (2 ) حالات ، شمال كردفان (8) سنار (1) ، جنوب دارفور(3) ، كسلا (1) ، غرب دارفور (5) ، شمال دارفور (1) ، النيل الابيض (4) ،غرب كردفان (2) ، النيل الأزرق (1) ، البحر الأحمر(1) .

اما الوفيات فقد سجلت (6) في ولاية الخرطوم، (2) في الجزيرة، في ولاية كسلا (1).

وبهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة في السودان الي ( 3628) حالة، متضمنة (146) وفاة.

ولقد تماثلت (52) حالة للشفاء، (11) بولاية الخرطوم،(40) بولاية الجزيرة ، غرب دارفور(1) ليرتفع العدد الكلي للمتعافين الي (424) .

فيما بلغ إجمالي الإصابات تراكميا منذ بداية الجائحة في السودان حسب الولايات المتأثرة الخرطوم (2957) حالة ، الجزيرة (214) حالة ، شمال كردفان (103) القضارف (104) حالة، سنار (72) حالة ، جنوب دارفور (28) حالة ،كسلا (35) حالة ،غرب دارفور (19) حالة، الشمالية (13) حالات ، شمال دارفور (17) حالة. نهر النيل ( 15)،النيل والأبيض (14) ،شرق دارفور (8)حالات ، ،غرب كردفان (8) حالات ، النيل الأزرق ( 6) حالات، البحر الأحمر(10) حالات، وجنوب كردفان(3 ) حالات، وسط دارفور(2).

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وتشير الوزارة الي أن إجمالي العينات المفحوصة بلغ (401) حالة موزعة على 4 معامل ،إجمالي العينات المفحوصة لأول مرة بلغ 397 حالة ، عدد العينات المؤجبة لأول مرة 256 حالة بنسبة إيجابية 64.4% ، فيما تم فحص (317) عينة في المعمل القومي للصحة العامة استاك فكانت (222) منها موجبة للمرة الأولى بنسبة إيجابية 70% ، (32) عينة في معمل معهد النيل الأزرق (16) منها موجبة للمرة الأولى بنسبة إيجابية 50% ، و(6) عينات في المعمل المركز بولاية البحر الأحمر كانت (1) منها موجبة للمرة الأولى بنسبة إيجابية 25% و(46) عينة في المعمل المركزي للسلاح الطبي فكانت(17) منها موجبة للمرة الأولى بنسبة إيجابية 38.6%.

وتنوه الوزارة الي أن هناك تعديل في تراكمي حالات الولايات نسبة لحركة الحالات ، فضلا عن تطيق بروتوكول حالات التعافي والخروج من العزل المحدث .

وزارة الصحة الإتحادية تشدد على ضرورة التزام المواطنين الالتزام بقانون الطوارئ الصحية بالبقاء في المنازل .والتزام المواطنين بتطبق الإرشادات الوقائية ( التباعد الاجتماعى ، غسل الأيدي،اداب العطس والسعال)، والتبليغ الفوري عن حالات اشتباه على الأرقام 221 لبلاغات ولاية الخرطوم و9090 للبلاغات في كل ولايات السودان.

كما تنوه وزارة الصحة الإتحادية إلى متابعة موقع الوزارة الرسمي وصفحة الوزارة على الفيس بوك للإطلاع على الموقف الوبائي اليومي، وعدم اعتماد الاخبار المفبركة التي تظهر علي صفحات مواقع التواصل الاجتماعي قبل الإعلان الرسمي.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)